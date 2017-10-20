Главный сосудистый хирург Днепр — Сергеев Олег Александрович

Является членом областной ассоциации сосудистых хирургов Днепропетровской области. Имеет почетное звание Заслуженный врач Украины. Врач высшей категории , член аттестационной комиссии хирургов Днепропетровской области.

Окончил лечебный факультет Днепропетровской Государственной медицинской академии в 1985 году.

Общий стаж роботы – 42 года, по специальности сосудистой хирургии – 34 года.

Стажировки в Европе по сосудистой хирургии и ангиологии: Германия Берлин 2003 г; Германия Майнц 2013 г; Участие в международных конференциях сосудистой хирургии; Ницца,Франция-2008 г; Осло,Норвегия-2009 г; Амстердам,Нидерланды-2010г; Болонья ,Италия-2012 г и2017г; Будапешт,Венгрия -2013г; Порто ,Португалия -2015 г; Маастрих,Нидерланды-2016г; Барселона ,Испания-2016,2017,2018г.г.; Мельбурн,Австралия -2017 г; Неаполь,Италия -2018г

Автор 2 монографий по сосудистой хирургии,соавтор 3 междисплинарных национальных рекомендаций по сосудистой хирургии.

Автор 12 международных патентов на изобретение по сосудистой хирургии

Член президиума ассоциации сосудистых хирургов Украины.

Имеет наибольший опыт в регионе резекций аневризм брюшной аорты, реконструктивно восстановительным операциям на артериях и венах нижних конечностей, эстетическим веноктомиям, операций направленным на заживление трофических язв нижних конечностей, лазерной коагуляции вен при варикозном расширении.